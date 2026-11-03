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T.C. BEYLİKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2026/99 Esas

Davalı: Hüsnü ÖZDEMİR

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile Davalı Hüsnü Özdemir arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı 245*****026 T.C. Kimlik numaralı Hüsnü Özdemir'in bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların iade döndüğü, mernis adresinin bulunmadığı, tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında EPK'nın 19.maddesi uyarınca davacı şirketin yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda Karahöyük KÖK Söğütçük KÖK ENH güzergahına güzergahına rastlayan taşınmazlarda kamulaştırma yapılması ihtiyacı doğduğunu beyan ederek Eskişehir İli Alpu İlçesi Söğütçük Mahallesi 951 ada 60 parsel sayılı taşınmaz projesinde gösterilen 365,30 m²'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve 365,30 m²'lik kısmında ise davacı lehine daimi irtifak hakkı tesisini talep ve dava etmiştir. Hmk'nun 122, 127 ve 128 maddeleri uyarınca; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde varsa ilk itirazlarını sunması, cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, 25/08/2026 tarihli bilirkişi ek raporuyla tespit edilen toplam kamulaştırma bedeli olan 23.131,53-TL'ye Hmk 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları İLANEN İHTAR OLUNUR.

İşbu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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