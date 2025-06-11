BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI KUTLAMAK AMACIYLA VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE BAYRAK ALIMI
BEYKOZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Önemli Gün Ve Haftaları Kutlamak Amacıyla Ve Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Bayrak Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/867191
1-İdarenin
a) Adı
:
BEYKOZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. NO: 43 34820 BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
4446661 - 2163313302
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Önemli Gün Ve Haftaları Kutlamak Amacıyla Ve Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Bayrak Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
15 Kalem Önemli Gün Ve Haftaları Kutlamak Amacıyla Ve Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Bayrak Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu - Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. No: 43 Beykoz / İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacak olup, ürünler 30 gün içerisinde tamamı idare deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanır.
|3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
27.06.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Beykoz Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02239011