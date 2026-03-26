BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/594 Esas

DAVALI : İRİNA SAĞIR - 189******92

Davacı Aydın SAĞIR tarafından İrina SAĞIR aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında davalının Türkiye'deki açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından Mahkememizin 20/02/2026 tarihli gerekçeli kararının davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile;

190*****336 T.C. kimlik numaralı AYDIN SAĞIR ile 189*****992 T.C. kimlik numaralı İRİNA SAĞIR'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine;

3-Davacı tarafça yapılan 179,90-TL başvurma harcı, 179,90-TL peşin harç, 35.996,00-TLilanen tebligat ve normal tebligat gideri olmak üzere toplam 36.355,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine;

4-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 552,10-TL maktu karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

5-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde Mahkememiz veznesine yatırılan gider avansının kalan kısmının yatıran tarafa iadesine;

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

