×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/205 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 15.11.2025
GAİP
1- Fatma Sadırı
2- İhsan
3- Raşit kızı Naziye
4- Salim kızı Zehra
Dava konusu taşınmaz; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, İncirköy Mahallesi, 277 ada 45 parsel sayılı 644,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz

 

#ilangovtr Basın no ILN02339816