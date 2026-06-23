BEYKOZ 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/435 Esas

KARAR NO : 2026/285

Miras bırakan İstela DOHODA ve mirasçı Aleksander DOCHODA hakkındaki Vasiyetname Açılması (Noter) davasında,

HÜKÜM :

-Müteveffa Feridirig ile Liza'dan olma 214 161 529 78 T.C. Kimlik numaralı İSTELA DOHODA'nın Beykoz2. Noterliği'nin 02.03.2021 tarih 7731 yevmiye numarası ile tanzim ettirdiği vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunun 596.maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

-Dosya kesinleştiğinde Yargılama Giderlerinin (Tebligat, Tercüme Vs.) Mirasçılarından ALEKSANDER DOHODA'dan (TC Kimlik No:214 101 531 86) Tahsili için Beykoz Mal Müdürlüğü (Vergi Dairesi Başkanlığı'na) Müzekkere yazılmasına,

Dair,Tarafların yokluklarında, gerekçeli karar evrakının tebliğinden itibaren2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzereverilen karar ve Beykoz 2.Noterliğinin 02/03/2021 tarih 7731 yevmiye numaralı vasiyetnamesi bulunduğu teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02495183