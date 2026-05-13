BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2012/619 Esas

DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI :MUSTAFA POLAT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Davaya konu Beykoz Ortaçeşme Mah. Virançeşme mevkii 71 Pafta, 487 Ada 7 nolu parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce aldırılan 19.06.2025 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu Beykoz Ortaçeşme Mah. Virançeşme mevkii 71 Pafta, 487 Ada 7 nolu parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak görüş bildirilmiştir.

Durusma Günü: 15.06.2026 günü saat:10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

