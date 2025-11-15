İ L A N

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/151 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İstanbul İli, Beykoz ilçesi Anadolu kavağı Mahallesinde bulunan 58 pafta, 393 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın 8/96 hisse maliki Ali kızı Fatma, 7/96 hisse maliki Ali kızı Şerife Emine, 7/96 hisse maliki Salih kızı Ayşe Mevliye, 14/96 hisse maliki Salih kızı Tahir Kamil, 14/96 hisse maliki Salih oğlu Ali ve 14/96 hisse maliki Salih oğlu Seyit Mehmet'e gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025

GAİP:

1- Ali kızı Fatma

2- Ali kızı Şerife Emine

3- Salih kızı Ayşe Mevliye

4- Salih kızı Tahir Kamil

5- Salih oğlu Ali

6- Salih oğlu Seyit Mehmet

#ilangovtr Basın no ILN02336141