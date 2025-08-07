T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/25 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İstanbul İli, Beykoz ilçesi Bozhane Mahallesinde bulunan 4 pafta 314parsel sayılı taşınmazın 16/24hisse maliki İsmail oğlu Kazım, 4/24 hisse maliki Abdülkadir ve 4/24 hisse maliki Abdülkadir kızı Sabire'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.31.07.2025

GAİP İsmail oğlu Kazım, Abdülkadir ve Abdülkadir kızı Sabire

