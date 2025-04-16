T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/555 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Anadolu Kavağı Mahalle Muhtarlığına müzekkere yazılarak Anadolu Kavağı 416 ada 9 nolu parsel (yeni parsel no 2514 ada 150 parsel) sayılı taşınmazda hisse maliki Abdullah Galip'in açık adresi ve akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesini istemiş olduğundan, söz konusu şahsı tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02207059