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BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 00:00

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.02.2025

Sayı : 2025/40 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Caddesi ve Dedeoğlu Sokağı, 27 pafta, 181 ada, 1 parselde bulunan 4643,90 m2 yüzölçümlü ve 181 ada, 1/A parsel sayılı 2756,10 m2 yüzölçümlü taşınmazların 42/720 hissesinin maliki Yani kızı Eleni, 18/720 hissesinin maliki Leonidi oğlu Dimitri ve 6/720 hissesinin maliki Dimitri kızı Nikodora gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.02.2025

GAİP

1. Yani kızı Eleni,

2. Leonidi oğlu Dimitri

3. Dimitri kızı Nikodora

#ilangovtr Basın no ILN02182397