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BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 00:00

BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/77 ESAS SAYILI DOSYASINDAN İLAN OLUNUR.

Dava konusu Adıyaman ili Besni ilçesi Tetirli Köyü 297 Parsel sayılı taşınmazdaki elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itirazınız var ise bildirmek veya paylaşma davası açmak üzere 1 aylık kesin sürenizin bulunduğunu, kesin süre içerisinde beyanda bulunmadığınız takdirde dava konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususu İHTAR olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02491194