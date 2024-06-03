BESNİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

2024/94 Esas

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yoldüzü Köyü, 103 ada 12 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, davalıları Ahmet Tuğsuz, Aynur Büyük, Belgin Tümer, Emişen Büyük, Fatma Kıtır, Fatma Tuğba Güleken, Gökçe Dertli, Hasan Tuğsuz, Hayriye Tülin Tuğsuz, İbrahim Tuğsuz, Memet Nuri Tuğsuz, Mennan Güleken, Mikail Tuğsuz, Murat Büyük, Murat Tuğsuz, Mustafa Güleken, Nevra Oruç, Nilgün Nergiz, Ömer Öztürk, Özgür Tuğsuz Güzel, Saniye Tuğsuz, Serhat Tuğsuz, Servi Tümer, Şule Akbaş, İsmet Tuğsuz, Servi Tuğsuz olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde yazılı olduğu şekilde tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşı da Adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği, 14. Maddede yazılı 30 günlük yasal süre içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Besni Vakıfbank Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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