BESNİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

ESAS NO : 2023/376 Esas

DAVACI : DÖNE MERSİN-153*****576 - Memet kızı 1979Besni doğumlu.

DAVALI : YILMAZ MERSİN-286*****752 - Mehmet oğlu 1978 Cevizalan doğumlu.

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda mahkememizce boşanmaya karar verildiği, verilen kararın davalı tarafından istinaf edildiği, "davalının istinaf başvurusunun başvurusunun USULDEN KABULÜ ile; Besni 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 10/03/2022 tarih, 2021/67 esas ve 2022/86 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA..."şeklinde karar verildiği dosyanın yukarıdaki esasa kaydedildiği anlaşılmakla, mahkememizce verilen 25/10/2023 tarihli tensip zaptının 3 numaralı ara kararı gereğince," Davalı tarafın delilleri arasında yer alan tanıkların dinlenilebilmesi için; Tanık ücretleri, Tanık davetiye ücretlerinin yatırılmadığı anlaşılmakla, HMK'nın 324/1 maddesi gereği, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi ile belirlenen ve de Davalı tarafça sunulan delillerin ikamesi için gerekli olan, bu aşamada 561,00-TL [ 3x100=300,00-TL Tanıklık Ücreti ve 3x87=261,00-TL Tanık Davetiye ücreti (dosyada davalı tarafından yatırılan gider avansının 2 numaralı ara karar için kullanılacaktır) ]delil avansını mahkeme veznesine yatırması için Davalı tarafa iki haftalık kesin süre verilmesine, iki haftalık kesin süre içerisinde yatırılmadığı taktirde tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına ve mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin ihtarına" şeklinde ara karar kurulduğu ve işbu dosyanın duruşma gününün 19/09/2024 günü saat 09:00'a bırakılmasına karar verilmiş, davalının adresi tespit edilemediğinden, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02056444