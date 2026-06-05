BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BESNİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Sayı :2025/320 Esas

DAVALI : İSRAFİL AŞKIN - 197*****308 TC Nolu, Arslan ve Hatice oğlu/kızı, 18/06/1989 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davayı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacıların dava dilekçesinde; "baba adının Aslan anne adının Zeynep Tosun olarak yer aldığını, "Aslan" isminin Türkiye genelinde herhangi bir kişiyle eşleştirildiğinde babası Aslan Aşkın'la aralarında herhangi bir soy bağının olmadığını tespit ettiklerini, Davacılar Ömer Tosun ve Ayşe Fatma Turgut'un babalarının merhum Aslan Aşkın olduğunun tespitine, Ömer Tosun'un soyadının Aşkın olarak değiştirilmesine karar verilmesi,"talep etmiştir.

Aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz; aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.03.06.2026

Duruşma günve saati : 12/11/2026 - 10:35/ Besni 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

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