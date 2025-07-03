T.C.

BESNİ 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Dosya No:2024/4

Karar No :2024/63

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile Ahmad ve Azıza kızı,1981 Aleppo doğumlu, Suriye nüfusuna kayıtlı Müşteki sanık Iman Bajrok'un " Kasten Yaralama " suçundan Her ne kadar müşteki-sanıklar İman Bajrok ve Mehmet Karaduman hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'un 86/2, 86/3.a ,53; gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de; suç tarihinin 03.07.2015 olduğu, müşteki-sanıklar hakkında isnat edilen eylem için öngörülen cezanın türü ve miktarı açısından 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e ve 67/4. maddeleri gereğince gereğince öngörülen 8 yıllık olağan, 12 yıl olağanüstü zamanaşımı süresine tabi bulunması ve dosyada zaman aşımını kesen son tarihin müşteki sanık Mehmet Karaduman'ın ifadesinin alındığı tarih olan 10.02.2016 tarihi olduğu, zaman aşımını bir daha kesen herhangi bir sebep bulunmadığı müşteki-sanık İman Bajrok hakkında yakalama emri düzenlendiği ve ulaşılamadığı olağan zaman aşımı süresinin 10.02.2024 tarihinde dolduğu tespit edildiğinden, yargılama aşamasında 8 yıllık olağan zaman aşımı süresinin dolmuş olması sebebiyle müşteki-sanıklar hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince DÜŞMESİNE, dair karar verildiği, kararın müşteki sanık İman Bajrok'a tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle hükmün hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

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