×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 00:00

T.C.
BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

2023/188 Esas

Adıyaman İli Besni İlçesi Aşağı Söğütlü sınırları içerisinde bulunan doğusu, İnce Köyü 1 nolu parsel, batısı Aşağı Söğütlü köyü 300 ve 303 nolu parseller, kuzeyi Aşağı Söğütlü 250 nolu parsel, güneyi şehir yolu devamla 351 nolu parsel ve İnce köyü 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 2.951.43metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için Mehmet Ali YILDIRIM Tapu İptali ve Tescil davası açmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur. 21/04/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02219925