BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

2023/188 Esas

Adıyaman İli Besni İlçesi Aşağı Söğütlü sınırları içerisinde bulunan doğusu, İnce Köyü 1 nolu parsel, batısı Aşağı Söğütlü köyü 300 ve 303 nolu parseller, kuzeyi Aşağı Söğütlü 250 nolu parsel, güneyi şehir yolu devamla 351 nolu parsel ve İnce köyü 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 2.951.43metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için Mehmet Ali YILDIRIM Tapu İptali ve Tescil davası açmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur. 21/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02219925