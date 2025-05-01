BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

2024/25 Esas

Adıyaman ili Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi 205 ada 84 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak davacısı Toplu konut idaresi başkanlığı, davalıları Mustafa TAMRAK, Nihal ÜZÜMCÜOĞLU ve Mehmet TÜRK ve arkadaşları olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Toplu konut idaresi başkanlığı adına tapuya tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde yazılı olduğu şekilde tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşı da Adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Adıyaman toplu konut başkanlığına yöneltilmesi gerektiği, 14. Maddede yazılı 30 günlük yasal süre içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Besni Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ihtar ve tebliğ olunur. 12/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02214923