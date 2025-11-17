BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİLENDİRME SERVİSİ

Güncelleme Tarihi:
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|SIRA NO
|VERGİ NO
|MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRES
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİ MİKTARI
|CEZA MİKTARI
|1
|0960402205
|ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KURUM. V.
|VER.ZİY.CEZ.
|56.211,25
|168.633,75
|2
|0960402205
|ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|10/2020-12/2020
|K.GEÇ.V.
|VER.ZİY.CEZ.
|56.211,14
|168.633,42
|3
|0960402205
|ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|12/2020-12/2020
|GMSİ
|VER.ZİY.CEZ.
|27.688,37
|83.065,11
|4
|0960402205
|ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|11/2020-11/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|12.244,15
|36.732,45
|5
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KURUM. V.
|VER.ZİY.CEZ.
|268.703,85
|806.111,55
|6
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|10/2020-12/2020
|K.GEÇ.V.
|VER.ZİY.CEZ.
|245.690,37
|737.071,11
|7
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|12/2020-12/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|91.650,47
|274.951,41
|8
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|11/2020-11/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|61.203,47
|183.610,41
|9
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|10/2020-10/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|48.165,45
|144.496,35
|10
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|07/2020-09/2020
|K.GEÇ.V.
|VER.ZİY.CEZ.
|23.013,49
|69.040,47
|11
|1781472428
|BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|09/2020-09/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|18.481,93
|55.445,79
|12
|2540131589
|ALİ ÇİFTÇİ
|UZUNHARMANLAR MAH. ATİKALİ SK. 17 YOK MERAM KONYA
|01/2020-12/2020
|Y.GELİR V.
|VER.ZİY.CEZ.
|21.617,82
|64.853,46
|13
|6081037701
|KYU SUK LEE
|ORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SK. ULUS PALMİYE SİTESİ M BLOK 10 M 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|GMSİ
|VER.ZİY.CEZ.
|50.000,00
|50.000,00
|14
|7291060786
|PİLGEM REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEKSTİL MEDİKAL GIDA TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KURUM. V.
|VER.ZİY.CEZ.
|8.411,47
|25.234,41
|15
|7291060786
|PİLGEM REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEKSTİL MEDİKAL GIDA TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|10/2020-12/2020
|K.GEÇ.V.
|VER.ZİY.CEZ.
|8.323,85
|24.971,55
|16
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|08/2020-08/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|122.082,16
|366.246,48
|17
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|12/2020-12/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|69.840,00
|209.520,00
|18
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|03/2020-03/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|63.540,00
|190.620,00
|19
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|07/2020-07/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|37.960,61
|113.881,83
|20
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|05/2020-05/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|32.683,89
|98.051,67
|21
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|06/2020-06/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|27.812,73
|83.438,19
|22
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|04/2020-04/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|27.000,00
|81.000,00
|23
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|02/2020-02/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|22.500,00
|67.500,00
|24
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|10/2020-10/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|19.829,14
|59.487,42
|25
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2020-01/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|15.570,00
|46.710,00
|26
|8220167548
|AZİZ FIRAT TANSU
|19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL
|09/2020-09/2020
|KDV GERÇEK
|VER.ZİY.CEZ.
|14.969,14
|44.907,42
|"Beşiktaş Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın no ILN02336256