BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİLENDİRME SERVİSİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
SIRA NOVERGİ NOMÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANIADRESVERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİVERGİNİN NEVİCEZANIN NEVİVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI
10960402205ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/2020KURUM. V.VER.ZİY.CEZ.56.211,25168.633,75
20960402205ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL10/2020-12/2020K.GEÇ.V.VER.ZİY.CEZ.56.211,14168.633,42
30960402205ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL12/2020-12/2020GMSİVER.ZİY.CEZ.27.688,3783.065,11
40960402205ATALAY 34 İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. 14 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL11/2020-11/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.12.244,1536.732,45
51781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/2020KURUM. V.VER.ZİY.CEZ.268.703,85806.111,55
61781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL10/2020-12/2020K.GEÇ.V.VER.ZİY.CEZ.245.690,37737.071,11
71781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL12/2020-12/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.91.650,47274.951,41
81781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL11/2020-11/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.61.203,47183.610,41
91781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL10/2020-10/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.48.165,45144.496,35
101781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL07/2020-09/2020K.GEÇ.V.VER.ZİY.CEZ.23.013,4969.040,47
111781472428BLACK İNŞAAT METAL OTOMOTİV PLASTİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL09/2020-09/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.18.481,9355.445,79
122540131589ALİ ÇİFTÇİUZUNHARMANLAR MAH. ATİKALİ SK. 17 YOK MERAM KONYA01/2020-12/2020Y.GELİR V.VER.ZİY.CEZ.21.617,8264.853,46
136081037701KYU SUK LEEORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SK. ULUS PALMİYE SİTESİ M BLOK 10 M 5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/2020GMSİVER.ZİY.CEZ.50.000,0050.000,00
147291060786PİLGEM REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEKSTİL MEDİKAL GIDA TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/2020KURUM. V.VER.ZİY.CEZ.8.411,4725.234,41
157291060786PİLGEM REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEKSTİL MEDİKAL GIDA TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR IŞ MERKEZI 4 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL10/2020-12/2020K.GEÇ.V.VER.ZİY.CEZ.8.323,8524.971,55
168220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL08/2020-08/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.122.082,16366.246,48
178220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL12/2020-12/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.69.840,00209.520,00
188220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL03/2020-03/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.63.540,00190.620,00
198220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL07/2020-07/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.37.960,61113.881,83
208220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL05/2020-05/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.32.683,8998.051,67
218220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL06/2020-06/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.27.812,7383.438,19
228220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL04/2020-04/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.27.000,0081.000,00
238220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL02/2020-02/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.22.500,0067.500,00
248220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL10/2020-10/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.19.829,1459.487,42
258220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL01/2020-01/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.15.570,0046.710,00
268220167548AZİZ FIRAT TANSU19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SK. ÇELIK APT 14 14 ŞİŞLİ İSTANBUL09/2020-09/2020KDV GERÇEKVER.ZİY.CEZ.14.969,1444.907,42
"Beşiktaş Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02336256