BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.

BAYRAK SATIN ALINACAKTIR 2026 Yılı Bayrak Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/727160

1-İdarenin

1.1. Adı : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. No:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02123194242

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.05.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odasi

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı Bayrak Alım İşi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : İdaremizin ihtiyacı olan 18 (onsekiz) kalem bayrak alım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beşiktaş İlçesi sınırları ve Beşiktaş Belediyesi Başkanlık Binası ile yine aynı ilçe içerisinde bulunan ek hizmet binalarıdır.

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihte iş başlayacak olup; sözleşme süresi içerisinde idare tarafından belirlenecek teslim tarihlerinde, ihtiyaç konusu iş kalemlerinin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak peyderpey veya tek seferde teslimi yapılacaktır.

3.5. İşe başlama tarihi : 11.06.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.