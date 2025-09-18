BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ

BEŞİKTAŞ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A- Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.



YILLIK MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ 2.880.000,00.-TL/YIL+KDV + %10 CİRO PAYI (24 Adet Soket için) 432.000,00.-TL 5 YIL (60 AY) Beşiktaş Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında olan Otopark ve Park alanları 02.10.2025/Perşembe Günü Saat: 11:30 İlçe sınırları içerisinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı mülkiyetinde, yetki, hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların, toplam 24 soketlik araç şarj istasyonu kurulması ve işletmesine ilişkin işin ciro paylaşımı ve kiraya bedeli karşılığında kiraya verilmesi işi



B- Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 5.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

C- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

1. İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

2. Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği.

3. Her sayfasına “okudum ve anladım” yazılarak imzalanmış şartname.

4. Şartname alındısına ilişkin makbuz.

5. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6. İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar kurumdan onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

7. İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

8. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı.

9. Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

10. Teklif Mektubu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

11. EPDK’nın yayınladığı yürürlükteki şarj hizmetleri yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak şarj ağı işletme lisansına sahip olması, lisansın aslının veya noter onaylı sureti veya sertifikalı şarj istasyonu işletmecisi olduğuna ilişkin sertifika aslı veya noter onaylı sureti.

12. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faaliyet belgesi.

13. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

14. Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen tüm evraklar pilot ortak tarafından sağlanacaktır.

D- (c) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri 2886/37. Maddesine göre hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır.

İlan olunur.



