BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BERGAMA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

30/03/2026

ALİ ENGİN ÇANAKCI adına Sayı :2025/95 Ort. Gid. Satış

Satış memurluğumuzun yukarıda yazılı dosyasından satış işlemleri yapılmakta olan, hissedarı olduğunuz

-İzmir ili, Bergama ilçesi, Fevzipaşa Mah, 190 ada, 184parselin kıymetinin 1.064.00,00 TL

-İzmir ili, Bergama ilçesi, Fevzipaşa mh.,190 ada, 185 parselin kıymetinin1.819.000 TL olarak bilirkişi raporu ile belirlenmiş olup yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından bilirkişi raporuna karşı7 gün içinde Bergama Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açma hakkınızın bulunduğu TK 28.uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

