BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI ALİ ENGİN ÇANAKCI ADINA

ESAS NO : 2024/1264 Esas

KARAR NO : 2025/1003

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda,

"1-DAVANIN KABULÜ İLE,

2-Dava konusu İzmir ili, Bergama ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 190 ada, 184 parsel ve İzmir ili, Bergama ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 190 ada, 185 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Dava konusu taşınmazların umuma açık olarak açık arttırma usulü ile satılmasına,

4-Satış bedelinin paydaşlar arasında tapu kayıtları ile veraset ilamlarındaki payları oranında paylaştırılmasına,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın ilgili hüküm kısmı TK 28. uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02305197