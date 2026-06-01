BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.10/01/2025

DOSYA NO DAVALILAR

2026/115 Asklepian Otelcilik Limited Şirketi

2026/116 Arzı Elkin, Hüseyin Elkin, Seda Elkin, Uğur Elkin

2026/117 Şeref Taşar, Şenay Dabırı, Hatice Taşar, Yusuf Şenol Taşar

İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA

Dosya No Mah/köy Ada/parsel Kamulaştırılacak Alan

2026/115 Ulucami Mahallesi 651 ada, 36 parsel 185,00 m²

2026/116 Ulucami Mahallesi 651 ada, 19 parsel 330,00 m²

2026/117 Ulucami Mahallesi 650 ada, 1 parsel111,00 m²

