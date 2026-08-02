BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/216 Esas

DAVACILAR :

1- EMİNE ATMACA -13847458910 -

2- FATMA ŞAHİN-18458305240 -

3- FİKRET ŞAHİN-18452305468 -

4- HALİDE BUGA-18800293720 -

5- HATİCE DEMİREL-31633866534 -

6- SİBEL MÜLAYİM-18830292878 -

7- ZÜBEYDE METİN-15506404016 -

VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ TOKER

DAVALILAR :

1- HAZAL CEREN ŞEN-50653231702

2-NURAY ŞEN-50656231648 ve diğerleri

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize yurt dışı davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. İlçe Nüfus müdürlüğünce de daha önceki adresiniz belirtildiğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 127-128 mad gereği iş bu dava dilekçesinin tebliğden itibaren cevap verme süreniz 2 hafta olarak tayin edilmiş olup, bu süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, sunmadığınız taktirde dava dilekçesindeki tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02519369