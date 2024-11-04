BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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2025 YILI İLÇE GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, ASFALT BAKIM-ONARIM, YAPIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI İLÇE GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, ASFALT BAKIM-ONARIM, YAPIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1468998
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKÇI CADDESI NO:2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124671916 - 2124671943
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|2025 YILI İLÇE GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, ASFALT BAKIM-ONARIM, YAPIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|61 Kalem Muhtelif İnşaat İşleri Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bayrampaşa Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|26.11.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Belediye Ana Hizmet Binası-3. Kat Toplantı Salonu
|4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A-V Grubu İşler Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|Hasır çelik (3,01-10,00 kg)
|0,17804014%
|0,21760461%
|3
|El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
|0,09314395%
|0,11384261%
|3
|Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)
|0,33263925%
|0,40655909%
|3
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|0,12353046%
|0,15098167%
|3
|Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
|0,10213588%
|0,12483274%
|3
|Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
|0,10107917%
|0,12354121%
|2
|Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
|0,1699164%
|0,2076756%
|2
|Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
|0,09612059%
|0,11748072%
|2
|Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)
|0,16743587%
|0,20464384%
|2
|Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
|0,5854054%
|0,71549549%
|2
|3) Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5)
Aşağıda belirlenen kriterlerin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Var olanlara puan uygulanacak ve 1 (bir) puan alacaktır.
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İş Tecrübesine Ait Nitelik Puanlaması: İş Tanımı: Sıcak taşınan Asfalt Yama Robotuyla Yama Yapılması İş Tecrübesi Yapılmış İmalat Miktarı: En az 1.250 TON (Son iki yıl içinde) Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak ve 1 (bir) puan alacaktır.
|1
|İş Tecrübesine Ait Nitelik Puanlaması: İş Tanımı: Belediye hizmetlerinde kullanılmak Üzere Kanal Temizleme Aracının çalıştırılması iş tecrübesi Yapılmış İmalat Miktarı: En az 9 ay kiralamış olmak (Son üç yıl içinde) Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak ve 1(bir) puan alacaktır.
|1
|İş Tecrübesine Ait Nitelik Puanlaması: İş Tanımı: HER EBATTA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ Yapılmış imalat Miktarı: En az 15.000 M2 (son üç yıl içinde) Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak ve 1 (Bir) puan alacaktır.
|1
|İş Tecrübesine Ait Nitelik Puanlaması: İş Tanımı: Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. Ve Moloz Nakli Yapılmış İmalat Miktarı: En az 10.000 ton (Son üç yıl içinde) İş Tecrübesi Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak ve 1 (bir) puan alacaktır.
|1
|Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik ve Nicelik Puanlaması: İş Tanımı: KENDİ MALI KANAL TEMİZLEME ARACI KRİTERİNİ SAĞLAYAN Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak ve 1 (bir) puan alacaktır.
|1
|4) Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 20 )
Aşağıda belirlenen kriterlere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Söz konusu iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda bu iş kalemi için yan sütunda yer alan puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemi için puan alamayacaklardır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır. İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|PLENTALTI ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)
|1
|ASFALT ROBOTU İLE YAMA YAPILMASI (YALITIM VE İŞÇİLİK DAHİL ASFALT VE NAKLİ HARİÇ)
|1
|İDARE MALI 6-8 CM RENKLİ-RENKSİZ HER EBATTA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ (Tamir)
|1
|MİNİ TİP KANAL AÇMA VE IZGARA TEMİZLEME MAKİNESİ (1 İŞÇİ 1 ŞÖFÖR YAKIT DAHİL) ÇALIŞTIRILMASI
|1
|Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli
|1
|1 TON ASFALTIN 20 KM'DEN NAKLİ
|1
|6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
|1
|İDARE MALI BORDÜR DÖŞENMESİ (HER CİNS VE EBATTA)
|1
|8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
|1
|BÜYÜK PLENT ÜNİ.İLE KAR.HAZIR.ELEKTRONİK DUY.FİN.SERME-SIKIŞTIRMA (HİBE DAHİL)
|1
|TUVENAN KUM TEMİNİ
|1
|İDARE MALI SINIR ELEMANI (KOMPOZİT, DÖKÜM, DELİNATÖR), HIZ KESİCİ VB. MONTAJI
|1
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|1
|SAHA FORMENİ VEYA ERBAB USTA ÇALIŞTIRILMASI
|1
|75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
|1
|PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ
|1
|STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ
|1
|İDARE MALI MALZEME İLE IZGARA RABIT BAĞLANTISI YAPILMASI
|1
|İDARE MALI KAMYON İLE (YÜKLENİCİYE AİT 2 ADET İŞÇİ İLE) TOPRAK VE MOLOZ TOPLANMASI
|1
|SAHADA DÜZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI
|1
|6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02114601