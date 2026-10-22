BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/2 Tereke Satış

22/10/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2026 tarih ve 2019/24 Esas ve 2019/125 Karar sayılı ilamı ile Uğur Salih UÇANOK hakkında evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)

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