BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/275

İLAN

Davacı, HAYRETTİN ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya esas olmak üzere; davacı Hasan DEMİRSOY tarafından gaipliği istenen Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Camicedit Mah., cilt no:2, hane no:25, BSN:10'da nüfusuna kayıtlı Ali ve Ümmügülsüm oğlu Bayramiç 29/05/1936 doğumlu, 19114695972 T.C Kimlik numaralı, Alaettin ÇETİN hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/275 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri veya bizzat başvurmaları ilanen tebliğ olunur. Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

#ilangvotr Basın no ILN02326016