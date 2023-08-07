BAYRAKLI BELEDİYESİ TAŞINMAZ (AKARYAKIT İSTASYONU) KİRAYA VERME İHALE İLANI









İL/İLÇE TAPU

MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM M2 CİNSİ FİİLİ DURUMU 5 (BEŞ)

YILLIK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

(%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ







İzmir / Bayraklı Salhane 1129 1-3-4-5-6-7 1.539 Arsa Akaryakıt İstasyonu 9.111.000,00TL +KDV 273.330,00

TL 22/08/2023 10:00

Yukarıdaki taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:125 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 5 (beş) yıllık kiraya verme ihalesi yapılacaktır.





1-)İhale bedeli ve KDV peşin olarak tahsil edilecektir.

2-)İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3-)Kiralama işlemi ile ilgili sözleşme, ruhsat, noter masrafları ile her türlü vergi, resim, harç, karar pulu vb. giderler kiracıya aittir.

4-)İhaleye katılabilmek için; isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesin belirtildiği şekilde hazırlayacakları tekliflerini 21/08/2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-) Teklif zarfına konulacak diğer belgeler;

a)Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi ile arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c)Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

d)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

6-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanmayan teklifler kabul edilmeyecektir.

7-)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





BİLGİ İÇİN : 0 (232) 4772000 www.bayrakli.bel.tr

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01870506