BAYINDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BAYINDIR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/3 Tereke Satış 17/04/2025 Konu : İbrahim Nizamoğlu İzmir İli, Bayındır İlçesi, Çırpı Mah/köy cilt No:24 Hane No:15 BSN:12'de nüfusa kayıtlı 36226536306 TC kimlik numaralı Hüseyin ve Ayşe'den olma 01/07/1925doğumlu İbrahim Nizamoğlu'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02209319