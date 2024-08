BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI



İHALE İLANI

İzmir İli Bayındır Belediye Başkanlığından:



1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Arıkbaşı Mahallesi 123 ada 165 parsel 19.525,6900 m2 armutlu tarla, Arıkbaşı Mahallesi 163 ada 7 parsel 398,98 m2 arsa, Arıkbaşı Mahallesi 164 ada 10 parsel 437,90 m2 arsa, Ergenli Mahallesi 211 ada 1 parsel 16.314,39 m2 tarla, Hasköy Mahallesi 107 ada 85 parsel 2.909,09 m2 tarla, Kızılcaova Mahallesi 149 ada 8 parsel 8.801,85 m2 zeytinlik, Yakacık Mahallesi 166 ada 15 parsel 31.838,57 m2 tarla, Dernekli Mahallesi 144 ada 12 parsel 3.781,60 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.



2- İhale 17/09/2024 Salı günü saat 14.00’da başlayıp 15.10’da sona erecek olup, Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.



3- Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameyi satın almak için her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya VakıfBank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına 750,00-TL ücret yatırılıp temin edilebilir.



4- İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya VakıfBank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.



5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;



5-1) İhaleye girmek isteyen;



a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,



b) İlgili kurumdan borcunun olmadığına dair yazı almaları,



c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,



d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,



e) Geçici teminatı yatırmış olmaları,



f) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.



g) Şartname bedeli makbuzu getirmiş olmaları,



İsteklinin :



5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)



5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.



-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü



5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.



5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).



5-6) İhale şartnamesinin 2. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.



5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Sıra No Mevkii Ada Parsel Alan Hissesi Cinsi Muhammen

Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi İhale Saati 1 ARIKBAŞI 123 165 19.525,69 ARMUTLU TARLA ARMUTLU TARLA 15.034.781,30 451.043,43 17/09/2024 14:00

2 ARIKBAŞI 163 7 398,98 ARSA ZEYTİNLİ BAĞ 1.595.920,00 47.877,60 17/09/2024 14:10 3 ARIKBAŞI 164 10 437,9 ARSA ZEYTİN BAHÇESİ 1.357.490,00

40.724,70

17/09/2024 14:20 4 DERNEKLİ 144 12 3781,6 ZEYTİNLİK TARLA 756.320,00

22.689,60 17/09/2024 14:30 5 ERGENLİ 211 1 16.314,39 TARLA TARLA 15.009.238,80 450.277,16 17/09/2024 14:40 6 HASKÖY 107 85 2.909,09 TARLA ZEYTİNLİK 2.501.817,40 75.054.52 17/09/2024 14:50 7 KIZILCAOVA 149 8 8.801,85 ZEYTİNLİK ZEYTİN AĞAÇLI BAĞ 7.041.480,00

211.244,40 17/09/2024 15:00 8 YAKACIK 166 15 31.838,57 TARLA ZEYTİNLİK 20.058.299,10 601.748,97

17/09/2024 15:10

