T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.03.2025

Sayı : 2024/1406 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çakırbağ köyü, Cilt no:45 Hane No: 10 numarada kayıtlı olan 01/07/1894 doğumlu, Ahmet ve Ayşe' den olma ZERNİŞAN DEMİR ( 31148439216) 26/08/1970 tarihinde vefatettiği, yapılan tüm aramalara rağmen mirasçılarnını tespit edilemediği anlaşıldığından, murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm aramalar rağmen isim ve tebliğe elverişli kayıt ve adresleri tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinnde mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları, mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: ZERNİŞAN DEMİR T.C. NO: 31148439216

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çakırbağ köyü, Cilt no:45 Hane No: 10 numarada kayıtlı olan 01/07/1894 doğumlu, Ahmet ve Ayşe oğlu / kızı

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