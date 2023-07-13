 BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

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Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Belediyemiz Encümeninin 26.05.2023 tarih 109-110-111 ve 112 nolu kararlarına istinaden Zahit ve Şingah Mahallelerinde bulunan 5 adet arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.
Madde 2- İhale 28.07.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:
S.N
|Mevki
Cinsi
Ada
Parsel
|m2
|MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ
|Geçici Teminat
Bedeli
|İhale Doküman Bedeli
|Zahit Mahallesi
|Arsa
|1043
|3
|1.224,88
|2.204.784,00 TL
|66.143,52.-TL
|500,00 TL
|Şingah Mahallesi
|Arsa
|1082
|2
|2.830,76
|2.406.146,00 TL
|72.184,38.-TL
|500,00 TL
|Zahit Mahallesi
|Arsa
|1360
|1
|2.006,21
|2.808.694,00 TL
|84.260,82.-TL
|500,00 TL
|Şingah Mahallesi
|Arsa
|1024
|1
|2.207,08
|3.310.620,00 TL
|99.318,60.-TL
|500,00 TL
|Zahit Mahallesi
|Arsa
|786
|48
|3.367,94
|4.041.528,00 TL
|121.245,84.-TL
|500,00 TL
Madde 4 – Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.
Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.
a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Madde 7- İhale Dosyaları 28.07.2023 Cuma günü saat:12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 8- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3.maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
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