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BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 00:00

İLAN

T.C. BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/297 Esas

DAVALI: HAVVA TEKE

Davacı DURSUN YILMAZ tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışıadresinize dava dilekçesi, tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02173391