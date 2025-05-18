BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Hülya Kıymaz; 2022/107 esas sayılı dosyada Duruşma Günü: 16/07/2025 günü saat: 09:15'da bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, dava dilekçesine ve bilirkişi raporuna cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz ve itiraz etmediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinden ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02226244