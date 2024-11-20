BATMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

BATMAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN



Sayı :2024/10 Ort. Gid. Satış

Sn. Davalı YILMAZ TİLKİ TC-72*******82

Selahattin ve Fatma oğlu 03/11/1973 doğumlu



Memurluğumuzca satış işlemlerine başlanılan malik olarak bulunduğunuz aşağıda tapu bilgileri yazılı taşınmazlar aşağıda belirtilen tarihlerde satışına karar verilmiş olup, satış ilanına ilişkin ayrıntılar taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişimin sağlanabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Batman İl, Beşiri İlçe, DOĞANKAVAK Mahalle/Köy, SİMAKİ Mevkii, 146 Ada, 4 Parsel, Ayrıntılar bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



Adresi: Doğankavak Köyü 146 Parsel 4 Sayılı Taşınmaz Beşiri/Batman



Yüzölçümü: 1.308,28 m2



İmar Durumu: Yok



Kıymeti: 107.893,85 TL



KDV Oranı: %10



Kaydındaki Şerhler: Parsel Batman Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Batman İl, Beşiri İlçe, DOĞANKAVAK Mahalle/Köy, SİMAKİ Mevkii, 146 Ada, 15 Parsel, Ayrıntılar bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



Adresi: Doğankavak Köyü Simaki Mevkii 146 Ada 15 Parsel Sayılı Taşınmaz Beşiri/Batman



Yüzölçümü: 48.001,70 m2



İmar Durumu: Yok



Kıymeti: 3.958.700,20 TL



KDV Oranı: %10



Kaydındaki Şerhler: Parsel Batman Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 11:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Batman İl, Beşiri İlçe, DOĞANKAVAK Mahalle/Köy, SİMAKİ Mevkii, 139 Ada, 5 Parsel, Ayrıntılar bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



Adresi: Doğankavak Köyü Simaki Mevkii 139 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Beşiri/Batman



Yüzölçümü: 39.451,51 m2



İmar Durumu: Yok



Kıymeti: 5.660.108,14 TL



KDV Oranı: %10



Kaydındaki Şerhler: Parsel Batman Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 14:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 14:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:18

#iiangovtr Basın no ILN02125716