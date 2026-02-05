BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/456 Esas

İLAN

Davacılar Abdulaziz UÇAR ve diğerleri ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Batman İli Hasankeyf İlçesi Gaziler Köyünde kain (37.6703: 41.7585, 37.6758: 41.7599, 37.6755: 41.7653, 37.6820: 41.7655, 37.6847: 41.7615, 37.6907: 41.7573, 37.6927 : 41.7531, 37.6790: 41.7391, 37.6715: 41.7449, 37.6683: 41.7458, 37.6676: 41.7568 ) enlem ve boylam koordinatlarına sahip tescil harici olduğu iddia edilen taşınmazların aşağıda isimleri belirtilen davacılar tarafından tescili talep edildiğinden bu taşınmazlarla ilgili üstün hak iddia edenlerin ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/456 Esas nolu dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde ve dava ispatlandığında taşınmazın davacılar İbrahim ve Zeynep'den olma Sadrettin UÇAR, Halit UÇAR, Yaser UÇAR, İbrahim ve Ayşe'den olma Mecid UÇAR, İdris UÇAR, Abdulcelil UÇAR, Mehmet Siraç UÇAR, Yunus UÇAR, Mehmet Nezir UÇAR, Beşir UÇAR, Mehmet Munir UÇAR, Süleyman ve Adle'den olma Abdulaziz UÇAR, Mehmet Selim UÇAR, Osman UÇAR İLE Emin ve Behiyye'den olma Abdulkerim UÇAR adlarına tescil edileceği ilan olunur. 02/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02394460