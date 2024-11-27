T.C.

BATMAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI



2024/472 Esas

Davacı Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesi, Diktepe (Hıncıkan) Mahallesi 210 Ada 1 nolu parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 18/12/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TPAO Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.21/10/2024

1-Abdullah Bahri Müjdeci

2-Ayhan Ayhan

3-Bedrettin Nasıroğlu

4-Cengiz Sinanlı

5-Ceylan Sari

6- Ejda Demir

7- Emir Sinanlı

8- Fatma Demir

9- Felek Demir

10- Ferial Işık 11- İncifer Demir

12- Melek Güneş

13- Necla Demir

14- Nevin Sinanlı

15- Nilüfer Sinanlı

16- Nurhan Ayhan

17- Perihan Sinanlı

18- Songül Demir

19-Şükran Nasıroğlu

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