BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
10.07.2026
Sayı : 2025/1815 Esas
Konu :FARUK DEMİR
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen FARUK DEMİR hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10.07.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 60649472682
ADI SOYADI : FARUK DEMİR
BABA ADI : İSMET
ANA ADI : HAMDİYE
DOĞUM TARİHİ : 14/05/1991
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : GÜNEYKENT MAH. 3101 SK. DEMIR APT NO: 9 İÇ KAPI NO: 2 BATMAN MERKEZ
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