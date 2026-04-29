İLAN

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

27/04/2026

Dosya No: 2023/526 Esas

Davacı BOTAŞ ile Davalılar Zeliha ATEŞ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 06/11/2025 tarih ve 2023/526 Esas 2025/287Karar tarihli kararında;

"1- Davacı vekilinin davalılar aleyhine açmış olduğu kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasının KABULÜNE;

2- Dava konusu Batman ili, Merkez ilçe, Akoba Köyü, 541 nolu parselde kayıtlı taşınmazda 28/06/2024 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide İRT harfi ile gösterilen 1.558,55 m² irtifak alanına ilişkin toplam kamulaştırma bedelinin 41.061,26 TL olarak TESPİTİNE, dava konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan ipotek, haciz ve şerhlerin bedele YANSITILMASINA,

3- Tespit edilen 41.061,26 TL kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 30/10/2023 tarihinden karar tarihi olan 06/11/2025 tarihine kadar kamu alacaklarına öngörülen en yüksek faiz oranında faiziyle birlikte davalıdan alınarak Bismil Kadastro Mahkemesi'nin 2018/26 E. Sayılı dosyasında tespit edilecek gerçek hak sahiplerine DERHAL ÖDENMESİNE, iş bu esas sayılı dosyada verilecek kararın kesinleşme tarihine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmasına ve iş bu davalar sonucunda belli olacak hak sahiplerine ödenmesine, bu hususta Vakıfbank Batman şubesine müzekkere yazılmasına,

4- Batman ili, Merkez ilçe, Akoba Köyü, 541 nolu parselde kayıtlı taşınmazda Fen bilirkişisinin 28/06/2024 havale tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide İRT harfi ile gösterilen 1.558,55 m² kısmında 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 12/A maddesi gereğince kullanım hakkı BOTAŞ'a ait olmak üzere ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak şartı ile daimi irtifak hakkının Hazine adına tapuya TESCİLİNE

5- 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince iş bu kararımızdan birer örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu Batman Tapu Sicil Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Batman Şube Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

6- Fen Bilirkişisinin 28/06/2024 havale tarihli rapor ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

7- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA, davacı tarafça yatırılan 269,85 TL peşin, 269,85TL başvurma harcı olmak üzere toplam 579,70 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya İADESİNE,

8- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

9- Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

10- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer OLMADIĞINA,

11- Dahili davalı Feride Akın'ın kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince takdir olunan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak dahili davalı Feride Akın vekilline VERİLMESİNE,

Dair verilen karar tescil yönünden kesin bedel yönünden davacı vekili Av. EYYÜP ÇELİK ve Davalı Feride Akın vekili Av. Mahmut YILDIZ'ın yüzüne karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır BAM ilgili Hukuk Dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapılamayan dahili davalılar 32*******70 T.C. Kimlik No'lu Diyaettin YÜCE, 33*******32 T.C. Kimlik No'lu Edip ÖZALP, 31*******46 T.C. Kimlik No'lu Edip YAĞIZ, 33*******80 T.C. Kimlik No'lu Emine ÖZALP, 33*******72 T.C. Kimlik No'lu Gülhan ÖZALP, 30*******06 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Selim TEKİN, 25*******82 T.C. Kimlik No'lu Zeliha ATEŞ ile 30*******92 T.C. Kimlik No'lu Vasi Pervin YAĞIZ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

