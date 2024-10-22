BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ tarafından Batman ili hudutları dahilinde, Alkami köyünde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 19/12/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 14/10/2024

ESAS NO DAVALILAR PARSEL ALAN 2024/398 1-Mehmet Ercüment Hayalioğlu

2-Zafer Bülent Hayalioğlu

3-Murat Levent Hayalioğlu

4-Mehmet Sedat Hayalioğlu

5-Ali Melih Hayalioğlu

6-Ayşen Sibel Aksüt

7-Nizamettin Cem Hayalioğlu

8-Fatma Didem Atilla

9-Onur Ömeroğlu

10-Özgür Ömeroğlu

11-Şilan Ömeroğlu

12-Barış Ömeroğlu

13-Ezgi Ömeroğlu

14-Muhammed Ömeroğlu

15-Ceren Ömeroğlu

16-Eylül Ömeroğlu

17-Mehdiye Geçit

18-Leyla Kerse

19-Derya İpekyüz

20-Tuba Boz

21-Ahmet Veysi Ömeroğlu

22-Tanju Ömeroğlu

23-Gülsüm Çoşkuner

24-Esra Azi

25-Hasibe Eren

26-Kadriye Bayat

27-Mahsum Ömeroğlu

28-Çiğdem Turhan

29-Cengiz Ömeroğlu

30-Yıldız Ayhan

31-Tenha Resuloğlu

32-Metin Ömeroğlu

33-Erdal Ömeroğlu

34-Maşallah Kaplan

35-Mehmet Ömeroğlu

36-Keleş Enç BATMAN ili, MERKEZ ilçesi,

ALKAMİ köyü/mahallesi, 3970 ada, 2 parsel ( önceki tapu kaydı 0 ada, 171 parsel)numarasında kayıtlı taşınmazdan geçen 828,25 m2 lik irtifak hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02107973