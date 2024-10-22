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BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı BOTAŞ tarafından Batman ili hudutları dahilinde, Alkami köyünde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 19/12/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 14/10/2024
|ESAS NO
|DAVALILAR
|PARSEL
|ALAN
|2024/398
|1-Mehmet Ercüment Hayalioğlu
2-Zafer Bülent Hayalioğlu
3-Murat Levent Hayalioğlu
4-Mehmet Sedat Hayalioğlu
5-Ali Melih Hayalioğlu
6-Ayşen Sibel Aksüt
7-Nizamettin Cem Hayalioğlu
8-Fatma Didem Atilla
9-Onur Ömeroğlu
10-Özgür Ömeroğlu
11-Şilan Ömeroğlu
12-Barış Ömeroğlu
13-Ezgi Ömeroğlu
14-Muhammed Ömeroğlu
15-Ceren Ömeroğlu
16-Eylül Ömeroğlu
17-Mehdiye Geçit
18-Leyla Kerse
19-Derya İpekyüz
20-Tuba Boz
21-Ahmet Veysi Ömeroğlu
22-Tanju Ömeroğlu
23-Gülsüm Çoşkuner
24-Esra Azi
25-Hasibe Eren
26-Kadriye Bayat
27-Mahsum Ömeroğlu
28-Çiğdem Turhan
29-Cengiz Ömeroğlu
30-Yıldız Ayhan
31-Tenha Resuloğlu
32-Metin Ömeroğlu
33-Erdal Ömeroğlu
34-Maşallah Kaplan
35-Mehmet Ömeroğlu
36-Keleş Enç
|BATMAN ili, MERKEZ ilçesi,
ALKAMİ köyü/mahallesi, 3970 ada, 2 parsel ( önceki tapu kaydı 0 ada, 171 parsel)numarasında kayıtlı taşınmazdan geçen
|828,25 m2 lik irtifak hakkı
#ilangovtr Basın no ILN02107973