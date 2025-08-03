BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
07.05.2025
Sayı : 2024/149 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI
GÜLSÜM DÜZGÜN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ŞİRİN ORAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 60280484822
ADI SOYADI : MEHMET ŞİRİN ORAN
BABA ADI : MECİT
ANA ADI : FADİLE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1953
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Doluca Köyü Batman Merkez/ BATMAN
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