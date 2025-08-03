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BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 00:00

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

07.05.2025

Sayı : 2024/149 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

GÜLSÜM DÜZGÜN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ŞİRİN ORAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07.05.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 60280484822

ADI SOYADI : MEHMET ŞİRİN ORAN

BABA ADI : MECİT

ANA ADI : FADİLE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1953

DOĞUM YERİ : BATMAN

İKAMETGAH ADRESİ : Doluca Köyü Batman Merkez/ BATMAN

 

#ilangovtr Basın no ILN02271166

 