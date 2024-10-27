BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1722 Esas



SN. MAKSUT ASLANKILIÇ TC - 139******88 İzzettin ve Güle oğlu 01/01/1958 doğumlu



Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosya kapsamında yürütülen Vasiyetname Açılması (Noter) davası ile ilgili olarak;



Miras bırakan 13971026368 Tc kimlik numaralı İzzettin ASLANKILIÇ tarafından Batman 2. Noterliğinin 10/05/2019 tarih ve 6026 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesi ile miras bırakan tarafından "Batman ili Hasankeyf ilçesinde yapılan yeni yerleşim konutları no: 342 numaralı dairemi ve içerisinde bulunan bütün ev eşyaları ile birlikte eşim 61624497492 TC kimlik numaralı elham ASLANKILIÇ ile oğlum 56716601642 TC kimlik numaralı Mümin Hamza ASLANKILIÇ'a eşit bir şekilde miras olarak bırakıyorum, bu evin eşim arzum ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın bu vasiyetnamemin gereklerine aynen uymalarını istiyorum bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi isteğim ve özgür iradem ile yaptığımı beyan ederim." şeklinde vasiyetname düzenlenmiş olup, Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve yukarıda belirtilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında 05/12/2024 Tarih ve saat 13:40'ta olan duruşmaya gelip beyanda bulunmanız, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur

#ilangovtr Basın no ILN02112040