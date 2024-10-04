BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO :2023/869

KARAR NO :2023/1762

Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/12/2023 tarih ve 2023/869 Esas, 2023/1762 Karar Sayılı kararı ile Sanık Subhi Jamalhamid Hamid (Abdulaziz ve Fatma oğlu, 1985 D'lu) hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen12/12/2023 tarih ve 2023/869 Esas, 2023/1762 karar sayılı gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden sanık Subhi JAMALHAMİD HAMİD'e ilanen tebliğine dair karar verilmiştir

Dosya üzerinden verilen mahkumiyet kararına iş bu ilanın yayınlanmasından 10 gün sonraki süreden sanık Subhi JAMALHAMİD HAMİD tarafından sonra 7 süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf edilebileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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