T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/170

Davacı FERYAL BOYACI tarafından davalı NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle; Açılan bu davanın yargılaması 16/04/2025 günü saat 10:25'e bırakılmıştır. İ.İ.K.'nun 166/2 ve 178/2 maddeleri uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02179625