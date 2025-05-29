BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2008/582 Esas

KARAR NO : 2023178

5015 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile kamu davasının düşürülmesine karar verilen Lezgin ve Sedef oğlu, 1988 İran doğumlu KEREM BAKİ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.28/05/2025

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