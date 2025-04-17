BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/314 Esas

KARAR NO : 2022/873

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/06/2022 tarihli ilamı ile 6.000 TL ve 20 TL adli para cezası verilen Ghorban ve Robab oğlu, 1984 İran doğumlu, KAZEM EINANLOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurumların istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve Katılan kurumların istinaf başvuru dilekçelerinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02207787