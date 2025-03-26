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BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 00:00

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/555 Esas
KARAR NO : 2024/65

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli 849,00 TL tazmini nitelikte adli para cezası ile cezalandırılan Yemen ve Rengin oğlu, 16/08/1976 doğumlu, CAFER DEMİR (T.C.19637536998) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02196867