BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/555 Esas

KARAR NO : 2024/65

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli 849,00 TL tazmini nitelikte adli para cezası ile cezalandırılan Yemen ve Rengin oğlu, 16/08/1976 doğumlu, CAFER DEMİR (T.C.19637536998) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02196867