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BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 00:00

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/561 Esas
KARAR NO : 2022/757

Petrol Kaçakçılığı suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/06/2022 tarihli ilamı ile 10 ay hapis, 20 TL adli para cezası, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e) cezası ile cezalandırılan Mevlüt ve Hanif oğlu, 05/05/1970 Hakkari doğumlu, NAMIK ATİMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.06/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02186170