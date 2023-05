Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.ve Tic.A.Ş. Taşınmaz İlanı:

1) Tarihi ve Saati: Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2) Satışın Yapılacağı Yer: Seymen Mah. D-130 Karayolu Cad. No:32/E Başiskele/KOCAELİ

3)Şartname Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.ve Tic.A.Ş – Satın Alma Birimi Seymen Mah. D-130 Karayolu Cad. No:32/E Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 344 44 75 (Dahili 115)

4)Şartname Bedeli 500,00.-TL

5) İstekliden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış satışın yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e)Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i)Satış Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

6) Satış dosyasının ve teklif mektuplarının en geç 17.05.2023 Salı günü saat 16:30' a kadar satışın yapılacağı adreste bulunan Satın Alma Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7)Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar.

8) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9) İdare satışı yapıp yapmamakta serbesttir.



Sıra No İlçesi Mevkii Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Tarih ve Saat 1 Başiskele Yeniköy Sepetlipnar 917 1 207,80 Arsa 770.000,00 +KDV 23.100,00.-TL 18.05.2023 Saat:14:00 2 Başiskele Yeniköy Sepetlipınar 917 14 93,44 Arsa 340.000,00TL+KDV 10.200,00.-TL 18.05.2023 Saat:14:30 3 Başiskele Yeniköy Sepetlipınar 918 3 2.730,55 Arsa 10.000.000,00TL+KDV 300.000,00.-TL 18.05.2023 Saat:15:00 4 Başiskele Yeniköy Sepetlipınar 920 14 1371,20 Arsa 5.000.000,00TL+KDV 150.000,00.-TL 18.05.2023 Saat:15:30



Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.ve Tic.A.Ş Email Adresi: info@baskentas.com



