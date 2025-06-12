BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2025/864203

1-İdarenin a) Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin a) Adı : Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması b) Niteliği, türü ve miktarı : Kamu Hizmet Binalarında 131 Kalem İnşaat, 165 Kalem Mekanik, 122 Kalem Elektrik İşleri Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir/İstanbul ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 520 (BeşYüzYirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı İstenilen anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, her renk seramik duvar karoları ile duvar kaplaması yapılması 0,57683% 0,70501% 1 Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile kaplama yapılması 0,63833% 0,78019% 2 Ahşaptan lambri yapılması ve yerine tespiti 0,43697% 0,53407% 1 Alüminyum petek asma tavan yapılması 0,49037% 0,59935% 1 Alüminyum baffle asma tavan yapılması 0,76656% 0,9369% 2 Ahşap baffle asma tavan yapılması 0,72237% 0,88289% 2 30,00 m3 cam elyaf takviyeli (GRP) modüler su deposu temini ve montajı 0,5347% 0,65352% 1 İki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor temini ve montajı 0,74102% 0,9057% 2 4x16 mm2 N2XH kablo temini ve montajı 0,54692% 0,66846% 1 Halogenfree kablo ile normal sorti temini ve montajı 0,77886% 0,95194% 2 Halogenfree kablo ile paralel sorti temini ve montajı 0,97421% 1,19071% 2 Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sorti temini ve montajı 1,37935% 1,68587% 2 Sıva üstü 12W LED dairesel spot temini ve montajı 0,51296% 0,62696% 1 Sıva üstü etanj LED armatür (aliminyum gövdeli) temini ve montajı 0,50091% 0,61223% 1 3x120/70 mm2 NYY kablo temini ve montajı 0,82742% 1,0113% 2 200W LED projektör temini ve montajı 1,05801% 1,29313% 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.034 Fotoselli otomatik kapı yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.036 Tribün koltuğu temini ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.041 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.042 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile kapalı spor sahası zeminlerinde döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.050 Ahşap separatör yapılması ve yerine konulması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.055 Mevcut çelik konstrüksiyon üzeri branda kaplama yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 1



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.083 3 cm kalınlığında her renk ve ebatta mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.120 Graffiti yöntemi ile duvar vb. yüzeylere resim yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.122 Pleksi kaplı pvc foam tabela yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.123 Işıklı/ışıksız kutu harf ve/veya kompozit oyma tabela yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İNŞAAT.124 Ahşaptan sedir yapılması ve yerine konulması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı MEK.146 Gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı MEK.147 Nominal 100 kW, değişken soğutkan debili dış ünite temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı MEK.148 (95) m3/h (80) mss yangın pompa grubu temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. 2 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02239823