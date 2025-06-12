BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/864203
1-İdarenin
a) Adı
:
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124440669 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kamu Hizmet Binalarında 131 Kalem İnşaat, 165 Kalem Mekanik, 122 Kalem Elektrik İşleri Yapılması
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Başakşehir/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 520 (BeşYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.07.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
İstenilen anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, her renk seramik duvar karoları ile duvar kaplaması yapılması
0,57683%
0,70501%
1
Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile kaplama yapılması
0,63833%
0,78019%
2
Ahşaptan lambri yapılması ve yerine tespiti
0,43697%
0,53407%
1
Alüminyum petek asma tavan yapılması
0,49037%
0,59935%
1
Alüminyum baffle asma tavan yapılması
0,76656%
0,9369%
2
Ahşap baffle asma tavan yapılması
0,72237%
0,88289%
2
30,00 m3 cam elyaf takviyeli (GRP) modüler su deposu temini ve montajı
0,5347%
0,65352%
1
İki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor temini ve montajı
0,74102%
0,9057%
2
4x16 mm2 N2XH kablo temini ve montajı
0,54692%
0,66846%
1
Halogenfree kablo ile normal sorti temini ve montajı
0,77886%
0,95194%
2
Halogenfree kablo ile paralel sorti temini ve montajı
0,97421%
1,19071%
2
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sorti temini ve montajı
1,37935%
1,68587%
2
Sıva üstü 12W LED dairesel spot temini ve montajı
0,51296%
0,62696%
1
Sıva üstü etanj LED armatür (aliminyum gövdeli) temini ve montajı
0,50091%
0,61223%
1
3x120/70 mm2 NYY kablo temini ve montajı
0,82742%
1,0113%
2
200W LED projektör temini ve montajı
1,05801%
1,29313%
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.034 Fotoselli otomatik kapı yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.036 Tribün koltuğu temini ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.041 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.042 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile kapalı spor sahası zeminlerinde döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.050 Ahşap separatör yapılması ve yerine konulması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.055 Mevcut çelik konstrüksiyon üzeri branda kaplama yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.083 3 cm kalınlığında her renk ve ebatta mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.120 Graffiti yöntemi ile duvar vb. yüzeylere resim yapılması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.122 Pleksi kaplı pvc foam tabela yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.123 Işıklı/ışıksız kutu harf ve/veya kompozit oyma tabela yapılması ve yerine montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
İNŞAAT.124 Ahşaptan sedir yapılması ve yerine konulması Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
MEK.146 Gaz yakıtlı sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer kazanı temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
MEK.147 Nominal 100 kW, değişken soğutkan debili dış ünite temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
MEK.148 (95) m3/h (80) mss yangın pompa grubu temini ve montajı Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Virgülden sonra altı haneye kadar değerlendirme yapılacaktır. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.
2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
#ilangovtr Basın no ILN02239823